Corea del Sud-Italia: Kim Myeong-ju (Seoul Women’s University), interrogarsi su regolamentazione Metaverso (2)

- La conferenza “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea”, organizzato dall'ambasciata d’Italia a Seul assieme ai gruppi Nuove industrie innovative e di Amicizia parlamentare Corea-Italia, vede esperti italiani e coreani dibattere sul tema dell’etica nel Metaverso, tema trattato con un approccio interdisciplinare, con interventi di professori e studiosi di etica, ma anche di ingegneria e informatica, e di docenti di sicurezza dell’informazione e di diritto digitale, e rappresentanti delle autorità legislative coreane e dell’industria. L’obiettivo della conferenza è quello di discutere delle implicazioni sociali di queste nuove tecnologie e di favorire il dialogo Italia-Corea del Sud circa una regolamentazione del settore. (segue) (Git)