Corea del Sud-Italia: Kim Myeong-ju (Seoul Women’s University), interrogarsi su regolamentazione Metaverso (3)

- L'incontro di oggi è stato aperto dal presidente dell’Assemblea nazionale coreana Kim Jin-pyo, dal presidente del Gruppo di amicizia interparlamentare Italia-Corea, Hong Young-pyo, dal rappresentante del Gruppo Nuove Industrie Innovative, Jang Cheol-min, e dall’ambasciatore d’Italia a Seul, Federico Failla. All'appuntamento, che si articola in diversi panel, partecipano celebri esperti del settore provenienti da entrambi i Paesi: Paolo Benanti, professore di Teologia Morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma; Tiziana Catarci, professoressa di Informatica all’Università La Sapienza di Roma; Woo Woon-tak, professore presso la Scuola Superiore di Culture Technology dell’Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (Kaist); Kim Myeong-gu, professore di Sicurezza delle Informazioni presso la Seoul Women’s University; Park Kwan-woo, amministratore delegato di Wysiwyg Studios e vice-presidente dell’Alleanza per il Metaverso (associazione imprenditoriale che riunisce più di 800 imprese coreane attive in questo settore); il professor Alberto De Franceschi dell’Università di Ferrara; Jung Joonhwa, ricercatore legislativo presso l’Assemblea nazionale e Oh Youngsu, direttore generale del ministero delle Scienze e delle Ict coreano. (Git)