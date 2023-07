Roma: senzatetto ucciso al Quadraro dopo una lite, arrestato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato, lavorando in stretto coordinamento con la Procura di piazzale Clodio, ha risolto un caso di omicidio risalente alla scorsa estate, dando poi esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di un uomo di 38anni, accusato di omicidio. L'estate scorsa, un'ambulanza del 118, ha soccorso un uomo in piazza dei Tribuni, in zona Quadraro, a Roma, privo di conoscenza e con una vistosa ferita alla testa. L'uomo, dopo alcuni giorni, è deceduto. Le indagini, iniziate fin dal subito, sono state condotte dagli investigatori del commissariato Tuscolano. Grazie ad alcune telecamere presenti nella zona, a una serie di testimonianze e alla conoscenza del territorio, i poliziotti hanno ricostruito l'accaduto: durante una lite per futili motivi tra l'indagato e la vittima, entrambi risultati senza una fissa dimora, il 38enne, di origine polacca, ha fatto sbattere più volte la testa alla vittima contro lo spigolo di una box in metallo. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma l'emissione di una misura cautelare per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato a carico del 38enne. Dopo una lunga serie di accertamenti gli stessi poliziotti del commissariato Tuscolano hanno rintracciato l'uomo e, al termine degli accertamenti di rito, lo hanno accompagnato in carcere a disposizione della Magistratura. (Rer)