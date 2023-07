© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo deve nominare il Garante dei detenuti. Stanno facendo la 'selezione'. Speriamo che la scelta sia per competenza e non per appartenenza politica. Lottizzare la libertà personale sarebbe imperdonabile". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione-Italia viva alla Camera. (Rin)