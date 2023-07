Lombardia: Fontana, a Meloni chiederemo più autonomia e flessibilità, anche fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più autonomia e flessibilità, anche fiscale. Sono queste le richieste che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, farà alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in arrivo all’Assemblea Generale di Assolombarda in corso al Camozzi Research Center, hub tecnologico del Gruppo a Milano. “Alla Meloni – ha spiegato Fontana - dirò di valutare come il modello lombardo funziona e valutare come farlo funzionare ancora meglio. Avrebbe bisogno di più autonomia, di competere con i nostri competitor europei che già hanno maggiore flessibilità e possibilità di rendere più snelli processi”. “E hanno anche un minimo di flessibilità fiscale che gli consente di competere molto meglio”, ha concluso. (Rem)