Sardegna: Cisl, regole più stringenti per i collegamenti aerei in continuità territoriale

- Regole più stringenti nei bandi di gara e una vigilanza maggiore della Regione. E' quanto chiede a Federazione trasporti della Cisl in merito ai voli cancellati e ai pochi collegamenti in continuità territoriale. Secondo Ignazio Lai, segretario generale regionale della Fit Cisl, “è palese che le compagnie aeree, per fare profitto, aggirano gli accordi. Ecco perché si deve intervenire sui bandi di gara, ponendo un limite alla tariffa massima e aumentando il servizio con più aerei, soprattutto nel periodo estivo. In molti rinunciano a venire in Sardegna perché non trovano posto: per quale motivo, per il servizio aereo, non è possibile fare ciò che è la norma nel trasporto pubblico locale o su rotaia, dove le aziende prevedono mezzi in più in determinate occasioni e periodi? Probabilmente perché le compagnie che si aggiudicano il servizio hanno cinque aerei e per giunta vecchi? La Regione deve essere intransigente con i vettori”. (Rsc)