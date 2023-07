Nepal: ministro Esteri in visita in Azerbaigian da domani all’8 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, partirà domani per l’Azerbaigian, per partecipare alla riunione ministeriale dell’ufficio di coordinamento del Movimento dei non allineati (Nam) a Baku (3-6 luglio), alla quale interverrà il 5 luglio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. A margine dell’evento Saud avrà incontri con rappresentanti del governo azerbaigiano e di altri Paesi. Il suo rientro a Katmandu è previsto per l’8 luglio.(Inn)