Bosnia: Dodik, rifiutiamo decisione Schmidt di annullare legge su inapplicabilità decisioni Corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) non accetterà le nuove decisioni imposte dall'Alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt. Lo ha affermato il presidente dell'entità, Milorad Dodik, dopo la decisione di Schmidt di annullare la legge, approvata dal Parlamento della Repubblica Srpska, che rende le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina non applicabili sul territorio della Repubblica Srpska. L'Alto rappresentante ha inoltre imposto delle modifiche al codice penale del Paese secondo cui le azioni che, come affermato, "violano l'ordine costituzionale dello Stato centrale e quindi l'Accordo di Dayton", sono considerate "un reato penale". "La Repubblica Srpska rifiuta Christian Schmidt come Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, perché la sua nomina non è stata confermata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e non può accettare le sue decisioni", ha detto Dodik. Il leader serbo ha annunciato che, in qualità di presidente dell'entità, firmerà i decreti sulla promulgazione della legge, annullati da Schmidt. "Le leggi saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e saranno applicate", ha detto Dodik, sostenendo che probabilmente per questo atto sarà perseguito davanti alla Procura della Bosnia Erzegovina. "Se ciò accadrà", ha affermato, "la Repubblica Srpska prenderà la decisione di vietare le attività dell'Agenzia per le indagini e la protezione della polizia di Stato (Sipa), del tribunale e dell'ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina sul suo territorio, perché", come ha precisato, "queste istituzioni non hanno una base costituzionale". (Seb)