Bahrein: Manama ospiterà la seconda conferenza internazionale sulla sicurezza informatica

- Il Regno del Bahrein ospiterà a Manama la seconda edizione della Conferenza internazionale sulla sicurezza informatica e la relativa esposizione, con il patrocinio del principe ereditario, primo ministro e vice comandante supremo delle Forze armate, Salman bin Hamad al Khalifa. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa del bahreinita “Bna”, precisando che l’evento, che avrà la durata di due giorni, avrà inizio il 5 dicembre prossimo a Manama, presso l’Exibition World Bahrein. A proposito dell’evento, il consigliere per la sicurezza nazionale e comandante della Guardia reale, Nasser bin Hamad al Khalifa, ha sottolineato l’importanza della sicurezza informatica come “uno dei pilastri della sicurezza nazionale e dello sviluppo economico”. “La sicurezza e la prosperità del Bahrein dipende da un’infrastruttura sicura per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, ha dichiarato Al Khalifa, osservando che l’obiettivo della conferenza internazionale e della relativa esibizione, in linea con la strategia di Manama per il settore, è di sviluppare nuove tecnologie e competenze per affrontare le ultime evoluzioni che attraversano il “cyberspazio globale”. (Res)