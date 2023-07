Cile: spagnola Grenergy ottiene finanziamento da 136 milioni di euro per due parchi solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Grenergy ha ottenuto il "finanziamento verde" per la costruzione dei parchi solari di Gran Teno e Tamango, entrambi situati in Cile e con una capacità congiunta di 300 megawatt (MW) per 136 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, la transazione firmata con le banche francesi Bnp Paribas e Sociéte Generale, è un prestito verde e comprende anche altre linee di credito complementari per finanziare progetti di energia rinnovabile. Il parco solare di Gran Teno si trova nella provincia di Curico, nella regione cilena del Maule, e ha una capacità di 241 (MW). L'entrata in funzione è prevista per dicembre 2023. Il parco solare di Tamango si trova nella provincia di Linares, nella regione cilena del Maule, e ha una capacità di 48 megawatt (MW). L'entrata in funzione è prevista per il primo trimestre del 2024. (Spm)