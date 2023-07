Roma: trovato un corpo nelle acque del lago di Bracciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato un corpo nelle acque del lago di Bracciano, in provincia di Roma. Il fatto è avvenuto questa mattina ad Anguillara, in via Reginaldo Belloni. Il corpo, presumibilmente scomparso la settimana scorsa, è riemerso a circa 300 metri dalla riva. Sul posto è intervenuto il nucleo sommozzatori e l'Aps 25A dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, successivamente messo a disposizione delle autorità competenti.(Rer)