Corea del Sud-Italia: Metaverso, ambasciatore Failla evidenzia vicinanza tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di organizzare un simposio sul Metaverso tra Italia e Corea del Sud riflette la vicinanza dei due Paesi in diversi ambiti. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore d’Italia a Seul, Federico Failla, in occasione della conferenza “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea”, ospitata dall'Assemblea nazionale coreana. Italia e Corea del Sud, ha detto Failla, "sono complementari nel promuovere gli ideali di pace, diritti umani, libertà, democrazia, stato di diritto e la lotta alla discriminazione. Ciò rende più semplice lavorare per trovare principi comuni e condivisi di etica e di regolamentazione del mondo che verrà, che potrà essere quello del Metaverso". (segue) (Git)