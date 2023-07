Irlanda del Nord: sondaggio, 61 per cento cittadini favorevole a accordo di Windsor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 61 per cento dei cittadini nell'Irlanda del Nord ritiene che l'accordo di Windsor sia nel complesso una cosa positiva. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Queen's University di Belfast e ripreso dal quotidiano "The Independent". La maggioranza degli intervistati vede il protocollo dell'Irlanda del Nord come un mezzo appropriato per gestire gli effetti della Brexit, con il 56 per cento che ritiene l'accordo di Windsor "una buona cosa per l'Irlanda del Nord". Tuttavia, una considerevole minoranza (34 per cento) rimane contraria all'accordo stipulato tra Regno Unito e Unione europea.(Rel)