Piemonte 2024: oggi Pizzarotti (+Europa) in tour a Torino e Cuneo

- Il presidente di +Europa Federico Pizzarotti visiterà oggi Torino e Cuneo in vista delle regionali del 2024 in Piemonte. "+Europa sta scaldando i motori in vista dei prossimi appuntamenti elettorali - ha affermato in una nota stampa il coordinatore regionale Flavio Martino -. Diversi gruppi locali si stanno ricostituendo e sono in programma eventi e mobilitazioni in tutta la Regione. Noi ci siamo e ci saremo con l'obiettivo di costruire una forza liberal-democratica e responsabile, contro tutti i populismi", ha concluso. (Rpi)