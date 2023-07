Generali: l'Ivass autorizza Delfin a superare quota 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) ha autorizzato la Delfin della famiglia Del Vecchio “a detenere una partecipazione qualificata superiore al 10 per cento del capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A”. È quanto si legge in un provvedimento pubblicato sul sito dell’Ivass. “Con istanza del 17 aprile 2023 – ricorda l’Ivass – Delfin S.à.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, l’autorizzazione a detenere una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., a seguito dell’avvenuto superamento involontario di tale soglia conseguente all’acquisto di azioni proprie effettuate da Assicurazioni Generali S.p.A. in attuazione della delibera assembleare del 29 aprile 2022”.(Rin)