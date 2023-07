Ucraina: Tajani, continueremo a sostenere Kiev, per avere la pace va fermata invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina: "se vogliamo ottenere la pace dobbiamo impedire l’invasione russa". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad “Agorà estate” su Rai3. “Ci sono tante iniziative di pace e mi auguro che anche la Cina svolga un ruolo positivo convincendo Putin a riportare indietro le truppe, questo è il vero modo per raggiungere una pace vera”, ha detto Tajani. “Ci sono tre fronti su cui lavorare: restituire i bambini portati in Russia; istituire una zona franca intorno alla centrale di Zaporizhzia; e poi stabilizzare il corridoio verde che porta i cereali in Africa”, ha aggiunto il ministro. (Res)