Salario minimo: Sbarra, deve essere di natura contrattuale

- Il salario minimo serve per sostenere la crescita dei redditi, ma deve essere rigorosamente di natura contrattuale. Lo dichiara il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, in un’intervista su “La Stampa” sottolineando che la legge "deve rimandare ai contratti prevalenti, che sono quelli confederali, e non determinare arbitrariamente una soglia minima”. Riferendosi alla proposta sul salario minimo presentata dalle opposizioni, per il leader sindacale “si rischia una pezza peggiore del buco, con una spinta centrifuga che porterebbe tante imprese ad attestarsi meramente sulla soglia legale uscendo dall'applicazione dei contratti. Si innescherebbe così una spirale verso il basso della dinamica delle retribuzioni, specialmente per le fasce medie e alte”. Per Sbarra l'obiettivo deve essere quello di “rafforzare e estendere la contrattazione”. “Si prenda a riferimento il trattamento economico complessivo dei contratti più diffusi e si estendano, settore per settore ed ai pochi comparti più prossimi ancora scoperti", prosegue. "I minimi salariali bassi si registrano solo in alcuni comparti, dove le associazioni datoriali negano il diritto alla contrattazione: abbiamo casi di mancati rinnovi da 8e 13 anni", conclude Sbarra.(Rin)