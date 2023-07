Spagna: sondaggio, popolari vincerebbero elezioni al 30,9 per cento, socialisti in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni generali con il 30,9 per cento dei voti, davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 28,7 per cento. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di 40dB condotto per il quotidiano "El Pais", che rileva una perdita di poco più di due punti percentuali nelle stime di voto per il Pp rispetto a due settimane fa e un aumento di 1,3 punti percentuali per i socialisti. Il partito sovranista Vox si conferma la terza forza del Paese con il 15,1 per cento dei voti (+1,3 per cento), mentre la piattaforma Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, registra un piccolo calo passando dal 13,1 per cento di 15 giorni fa al 12,5 per cento. Tutto ciò si traduce in cambiamenti significativi nella distribuzione dei seggi. Il blocco di destra perderebbe 6 seggi, passando dai 174 del precedente sondaggio a 168 seggi, 6 al di sotto della maggioranza assoluta. Il centrosinistra ne avrebbe invece 146, ossia 5 in più rispetto al sondaggio precedente. Con l'appoggio dei partiti indipendentisti catalani e baschi, arriverebbe a 169 seggi.(Spm)