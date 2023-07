Corea del Sud-Italia: Metaverso, presidente Gruppo amicizia parlamentare Hong sollecita a discutere tendenze future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discutere del Metaverso e delle sue implicazioni sociali, politiche ed economiche è necessario a gestire al meglio tale rivoluzionario sviluppo tecnologico. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Gruppo di Amicizia Italia-Corea, Hong Young-pyo, in occasione della conferenza “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea”, ospitata dall'Assemblea nazionale coreana. “Come disse una volta Antonio Gramsci, 'La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere': siamo qui oggi proprio per evitare che questo accada, per discutere del 'nuovo' e prepararci a poterlo gestire", ha affermato Hong, che si è detto "onorato di essere qui, con l’ambasciatore Failla, che ringrazio per questi 5 anni di collaborazione e amicizia. E' meraviglioso essere insieme all’Assemblea nazionale: speriamo che questo forum sia solo il primo di una lunga serie, da organizzare anche in Italia nei prossimi anni". (segue) (Git)