Egitto: sdoganate merci per 32 miliardi di dollari in cinque mesi

- Lo sdoganamento di beni, merci e prodotti importati in vari porti e sbocchi doganali, ha raggiunto valore di circa 32 miliardi di dollari negli ultimi cinque mesi. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, in dichiarazioni ai media, specificando che la priorità riguarda i prodotti di base, i componenti per la lavorazione degli alimenti, i medicinali e i requisiti di produzione "per garantire la sostenibilità del ciclo produttivo nella sua piena capacità e alleggerisca gli oneri per gli importatori, soddisfacendo le esigenze dei cittadini di tutti i beni di prima necessità nei mercati locali".(Cae)