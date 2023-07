Somalia: Tajani, Italia al lavoro per concludere epoca di guerre civili e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia lavora per far sì che si concluda l’epoca delle guerre civili e del terrorismo a Mogadiscio. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad “Agorà estate” su Rai3. “Stiamo lavorando per favorire la crescita. Bisogna sconfiggere il terrorismo e ancora non è finita la vicenda legata a chi vuole impedire la stabilizzazione di quel Paese. Mi pare che la pirateria abbia perso potere. Le cose vanno leggermente meglio, ma non sarà facile”, ha affermato Tajani. “Onore ai caduti, a tutti i militari che hanno sacrificato la loro vita”, ha aggiunto il ministro, in riferimento a quanto avvenuto durante la battaglia del 2 luglio 1993 al checkpoint Pasta, a Mogadiscio. (Res)