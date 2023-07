Medio Oriente: Cisgiordania, sale a sette il bilancio dei palestinesi morti durante incursione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a sette il bilancio di palestinesi morti nell’incursione di questa mattina all’alba delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin, in Cisgiordania, e nel campo profughi. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". L’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, ha riferito che il numero di feriti era di circa 25, sette dei quali in modo grave. L’aviazione militare israeliana ha colpito diversi siti all’interno del campo profughi, causando la morte di tre cittadini palestinesi, dei quali solo uno per ora è stato identificato come il 21enne Samih Firas Abu al Wafa. In seguito, le forze di terra delle Idf hanno fatto irruzione nella città con blindati militari, circondando il campo profughi. Tiratori scelti sono stati disposti sui tetti di diversi edifici e numerose case sono state perquisite, mentre in gran parte del campo si è interrotta l’erogazione di corrente elettrica. Testimoni oculari hanno riferito a “Wafa” che, durante l’operazione delle Idf, è stato difficile per le ambulanze accedere al campo profughi per soccorrere i feriti. Infatti, diverse vie d’accesso al campo, principali e secondarie, sono state danneggiate. (Res)