Germania: economista Schnitzer, necessario accogliere 1,5 milioni di migranti all'anno

- La Germania deve accogliere 1,5 milioni di migranti all'anno per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati di cui soffre da anni. È quanto propone l'economista Monika Schnitzer, presidente del Consiglio degli esperti per l’analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr). Noto come i “Cinque saggi” dal numero dei componenti, lo Svr è il gruppo di economisti tedeschi che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Intervistata dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Schnitzer ha affermato: “Abbiamo urgente bisogno di una cultura dell'accoglienza”. In questa prospettiva, la legge sull'immigrazione della manodopera specializzata recentemente approvata dal Bundestag è per l'economista un passo nella giusta direzione. Tuttavia, per Schnitzer, è necessario fare di più. Per esempio, si tratta di “uffici per l'immigrazione che non scoraggino gli immigrati, ma offrano servizi”. Secondo la presidente dello Svr, “non dovremmo pretendere che i lavoratori qualificati stranieri parlino tedesco per ogni occupazione, ma assicurarci che i dipendenti dell'ufficio immigrazione parlino inglese”. (segue) (Geb)