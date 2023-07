Germania: economista Schnitzer, necessario accogliere 1,5 milioni di migranti all'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la carenza di lavoratori qualificati, la Germania deve anche investire di più nei bambini al riguardo, Schnitzer ha denunciato il fatto che numerosi alunni delle scuole elementari del Paese non sanno leggere correttamente. Inoltre, le aziende dovrebbero far sì che i lavoratori più anziani non vadano in pensione anticipata. Secondo l'economista, infine, la Germania non sta compiendo tanti progressi “come potrebbe e come dovrebbe”. Il Paese non ha, infatti, investito nelle infrastrutture, è notevolmente indietro nella digitalizzazione e ha iniziato troppo tardi ad attuare politiche per la protezione del clima (Geb)