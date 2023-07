Francia: Tajani, nostri connazionali evitino aree scontri, impedire estensione proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini italiani evitino le aree dove sono in corso scontri e proteste in Francia. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad “Agorà estate” su Rai3. “La situazione sembra essere migliorata questa notte. La nonna del ragazzo ucciso ha lanciato un appello alla calma. Dobbiamo impedire che questa violenza si allarghi a macchia d’olio in Svizzera e in Belgio”, ha affermato Tajani. (Res)