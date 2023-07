Canada: incendi, arrivata squadra di 151 vigili del fuoco dalla Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il contingente di 151 vigili del fuoco e operatori medici inviati dalla Corea del Sud in Canada, per aiutare il Paese a fronteggiare gli incendi, è arrivato nella provincia del Quebec. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri coreano. Il contingente aiuterà il Canada a far fronte agli incendi che divampano senza controllo su una superficie boschiva di 8,2 milioni di chilometri quadrati, e che hanno fatto precipitare la qualità dell'aria in vaste aree del Canada e degli Stati Uniti nord-orientali. (Git)