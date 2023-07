Siria-Giordania: ministro Esteri Al Safadi oggi in visita ufficiale a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri della Giordania, Ayman al Safadi, è in partenza, oggi, per Damasco, per una visita ufficiale, durante la quale sono previsti incontri con rappresentanti del governo della Siria. Secondo l’emittente giordana “Al Mamlaka”, durante questi incontri sono previste discussioni sulle relazioni bilaterali, sull’evoluzione dei rapporti tra Siria e Lega araba e sull’iniziativa per porre fine al conflitto nel Paese. Ieri, infatti, durante il suo intervento al Salone di Amman, evento organizzato dal Centro culturale Al Hussein, Al Safadi ha illustrato il “nuovo approccio” della Giordania nei confronti della Siria, dopo la quale è il Paese più colpito dal perdurare del conflitto. Rispetto all’ “approccio internazionale” finora adottato, “che si era concentrato sulla gestione della crisi e sul mantenimento dello status quo”, ha spiegato Al Safadi, Amman sostiene “l’iniziativa araba”, che consiste “nell’apertura verso la Siria alla ricerca di una soluzione alla crisi, nel sostegno alla riconciliazione interna e nell’impegno per porre fine ai pericoli e alle minacce per i Paesi vicini, in primo luogo per la Giordania”, soprattutto “il traffico di stupefacenti, le sfide alla sicurezza, la questione dei rifugiati”. “Il Comitato di coordinamento della Lega araba”, ha aggiunto, “continua a portare avanti il dialogo e l’azione con il governo siriano per attuare gli impegni concordati nella Dichiarazione di Amman, successiva alla conferenza della Lega araba di Gedda”. (Res)