Usa: piogge torrenziali causano allagamenti a Chicago

- La città di Chicago, nello Stato Usa dell'Illinois, è stata colpita ieri da piogge torrenziali che hanno causato l'allagamento di strade e parcheggi sotterranei, intrappolando automobili e costringendo le autorità a cancellare una competizione di un campionato automobilistico Nascar. Il Servizio meteorologico nazionale ha diffuso allerte per alluvioni in diverse contee nell'area di Chicago, e in particolare nelle aree periferiche di Cicero e Berwyn. La polizia statale ha interrotto il traffico di alcune strade interstatali. (Was)