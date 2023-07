Ucraina: Tony Blair a "Nikkei", Cina fondamentale per placare minacce nucleari della Russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha un ruolo cruciale nel moderare le minacce nucleari della Russia, e impedire che il conflitto in Ucraina degeneri in una terza guerra mondiale. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" l'ex primo ministro britannico Tony Blair. Secondo Blair, gli sforzi profusi per evitare che la guerra si trasformi in un conflitto globale "assolutamente devastante" sono stati sinora "perlopiù efficaci". Blair, che è stato primo ministro del Regno Unito tra il 1997 e il 2007, ha dichiarato che "anche se ci sono molti problemi connessi al sostegno della Cina alla Russia, il beneficio di questa stretta relazione che possiamo constatare è nell'insistenza della Cina affinché la Russia non faccia uso di armi nucleari". "Credo che la Cina non credo sia nel suo interesse che tutto questo scivoli verso un conflitto globale", ha aggiunto l'ex premier britannico, aggiungendo che Pechino avrà quasi certamente un ruolo importante in una futura risoluzione negoziale del conflitto. Quanto al presidente russo Vladimir Putin, l'ex premier britannico si è detto convinto che "il Putin di oggi comprenda soltanto il linguaggio della violenza". (Git)