Islam: Arabia Saudita convoca ambasciatrice di Svezia, condanna rogo Corano a Stoccolma

- Il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita ha convocato, ieri, l’ambasciatrice di Svezia a Riad, Petra Menander, accreditata anche presso il Sultanato dell’Oman e la Repubblica dello Yemen, per protestare contro il rogo di una copia del Corano di fronte a una moschea a Stoccolma. Secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”, citando un comunicato del ministero degli Esteri, la diplomazia del Regno ha condannato il gesto, esortando le autorità svedesi a “porre fine a qualsiasi azione che sia in contrasto con i valori di tolleranza, moderazione e rifiuto dell’estremismo”. “A seguito della sua dichiarazione, pubblicata il 29 giugno scorso, nella quale si esprimeva la condanna e la denuncia da parte del Regno dell’Arabia Saudita del rogo di una copia del sacro Corano di fronte alla moschea centrale di Stoccolma, in Svezia, in occasione della festa musulmana del sacrificio (Eid al Adha), il ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatrice del Regno di Svezia e l’ha informata del rifiuto categorico da parte di Riad di tale atto riprovevole, esortando le autorità svedesi a porre fine a qualsiasi azione sia in contrasto diretto con gli impegni internazionali volti a diffondere i valori di tolleranza, moderazione e rifiuto dell’estremismo, e metta a repentaglio il rispetto reciproco necessario nelle relazioni tra popoli e Stati”, si legge nel comunicato di ieri. (Res)