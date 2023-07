Usa: 15mila addetti del settore alberghiero scioperano in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 15mila lavoratori dell'industria alberghiera hanno scioperato ieri nella California meridionale, in quello che il sindacato Unite Here Local ha definito il più "grande" sciopero del settore nella storia degli Stati Uniti. Il mese scorso il 96 per cento degli iscritti al sindacato aveva votato in favore dello sciopero durante le festività del 4 luglio, in risposta alla scadenza dei contratti in più di 60 alberghi alla mezzanotte di venerdì. Lo sciopero ha interessato Los Angeles e la contea di Orange, Il co-presidente del sindacato, Kurt Petersen, ha dichiarato che i lavoratori del settore "sono stati devastati prima dalla pandemia e poi dall'avidità dei loro datori di lavoro". (Was)