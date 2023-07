Indonesia: inflazione ai minimi da 14 mesi a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha registrato un ulteriore calo del tasso di inflazione, che a giugno si è attestato al 3,52 per cento, ai minimi da 14 mesi a questa parte. Il dato rientra per il secondo mese consecutivo all'interno dei valori obiettivo fissati dalla banca centrale del Paese, secondo quanto riferito oggi dall'ente statistico di quel Paese. L'inflazione nella maggiore economia del Sud-est asiatico è in progressivo calo dal picco dello scorso settembre, quando aveva toccato il 6 per cento; la banca centrale ha reagito all'aumento dei prezzi dei mesi scorsi con un aumento dei tassi di riferimento di 225 punti base tra agosto e gennaio scorsi. (Fim)