Islam: Iran non invierà nuovo ambasciatore in Svezia in segno di protesta per rogo Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica islamica dell’Iran, in segno di protesta contro il rogo di una copia del Corano di fronte alla principale moschea di Stoccolma, ha deciso di non inviare, per ora, il suo nuovo ambasciatore nel Regno di Svezia, Hojjatullah Faghani. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, sulla sua pagina ufficiale su Twitter, come riferisce il quotidiano iraniano “Tehran Times”. “Malgrado l’espletamento delle procedure amministrative relative alla nomina del nuovo ambasciatore in Svezia, il suo effettivo invio è stato bloccato a causa dell’autorizzazione concessa dalle autoità di Stoccolma alla profanazione del sacro Corano”, si legge nel tweet di Amirabdollahian. Giovedì scorso, il ministero degli Esteri iraniano aveva convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata svedese a Teheran per denunciare quello che ha definito “un insulto ai simboli più sacri dell’islam”. Lo scorso venerdì, inoltre, erano state organizzate manifestazioni davanti alla sede della rappresentanza diplomatica svedese a Teheran per protestare contro il rogo di una copia del Corano a Stoccolma. (Irt)