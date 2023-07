Singapore: vicepremier Wong assumerà la carica di presidente dell'Autorità monetaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assieme alle cariche politiche - in particolare quella di ministro capo, la terza per importanza nel gabinetto dopo quella di primo ministro e vicepremier - Tharman rassegnerà anche le dimissioni da presidente dell'Autorità monetaria di Singapore e da presidente del Consiglio consultivo internazionale della Commissione di sviluppo economico, così come altri incarichi assunti nella veste di ministro capo. Il premier Lee ha espresso il suo appoggio alla candidatura, che ha definito espressione "dello spirito di servizio pubblico e del senso del dovere che hai mostrato in tutti questi anni". (Fim)