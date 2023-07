Migranti: Meloni, l'Unione europea ha cambiato passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approccio dell’Ue al dossier sulla Tunisia e la proposta di della Commissione europea di investire 15 miliardi nel prossimo bilancio pluriennale su immigrazione e dimensione esterna sono prova di “un totale cambio di passo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera". “Investire sulla stabilità del Nord Africa e prevenire le partenze è un primario interesse italiano e finalmente una priorità europea", ha detto Meloni. "Sulla dimensione esterna – ha aggiunto - siamo tutti d'accordo. Sulla dimensione interna, no. Ma è normale, perché su un tema così divisivo è difficile trovare regole che vadano bene per tutti. Mi auguro ci siano margini per avvicinare le posizioni".(Res)