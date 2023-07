Migranti: Meloni, comprensibile rigidità di Polonia e Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rigidità di Polonia e Ungheria sulla dimensione interna del dossier migratorio è comprensibile: “io ho sempre grande rispetto per chi difende i propri interessi nazionali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera". Durante i lavori del Consiglio europeo della scorsa settimana è fallita la mediazione con i premier di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, a cui anche la premier ha lavorato su richiesta di Michel: "Soprattutto la Polonia, ma anche l'Ungheria, hanno accolto milioni di profughi ucraini ricevendo dalla Ue contributi inferiori al necessario. Di contro, secondo l'accordo dell'8 giugno, sarebbero tenute a versare 20 mila euro per ogni migrante anche irregolare non ricollocato. Il tutto, aggravato dal blocco degli stanziamenti per i loro Pnrr nazionali”, ha detto Meloni.(Res)