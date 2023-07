Migranti: Meloni, Patto Ue va avanti ma non è soluzione del tutto efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto su migrazione e asilo dell’Ue andrà avanti nonostante il parere negativo espresso da Polonia e Ungheria. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera". Il Patto “va avanti. Però vendere questo accordo come una soluzione efficace è sbagliato. Può aiutare l'Italia in misura relativa, anche perché il principio cardine di Dublino dello Stato di primo approdo non è stato superato e l'onere su nazioni come l'Italia è ancora troppo elevato". "Il Patto - ricorda la presidente del Consiglio - si occupa di gestire gli arrivi quando avvengono, la mia priorità invece è fermare i flussi illegali prima che partano e stroncare il traffico di esseri umani". (Res)