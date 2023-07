Ue: Meloni, rapporti fra i partiti non compromessi da disaccordi nei lavori del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti fra i partiti europei non vengono compromessi dai disaccordi che possono emergere durante i lavori del Consiglio Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera", smentendo la posizione secondo cui il veto posto da Polonia e Ungheria all’inserimento nelle conclusioni dell’ultimo vertice europeo del dossier migratorio possa complicare le trattative per l'alleanza tra i conservatori e il Partito popolare europeo: "Penso sia un errore sovrapporre i temi del Consiglio Ue con i rapporti all'interno delle singole famiglie politiche, che difficilmente ne escono compromessi. Nel Consiglio ciascuno rappresenta gli interessi della propria Nazione, capita che non corrispondano e ognuno fa bene a difendere i suoi”, ha detto Meloni.(Res)