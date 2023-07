Ue: Meloni, accordo fra popolari e socialisti inadeguato a sfide del momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo “innaturale” fra Partito popolare europeo e Socialisti e democratici non è “più adeguato alle sfide” che l’Ue deve affrontare. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera". “Da qui al 9 giugno 2024 ci saranno elezioni nazionali importanti. In Spagna, dove si vota a luglio, è possibile un governo di centrodestra con popolari e conservatori, dopo che in Italia, Svezia e Finlandia si sono imposti governi di centrodestra”, ha aggiunto Meloni, spiegando che “intanto a Bruxelles sui singoli provvedimenti si creano alleanze allargate alternative alla sinistra”. Secondo la premier, quella in atto “è una fase stimolante i conservatori e l'Italia possono giocare un ruolo centrale”. (Res)