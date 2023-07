Ue: Meloni, garantire maggiore flessibilità a Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte “alla sfida globale tra Usa e Cina, che hanno iniettato nelle loro economie liquidità enormi, l'Ue non può competere se non lasciando maggiore flessibilità ai propri Stati nell'utilizzo delle risorse disponibili”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera". “E' stata una richiesta italiana fin dal primo Consiglio a cui ho partecipato e sono soddisfatta che questo messaggio sia stato recepito da tutta l'Ue", ha detto Meloni.(Res)