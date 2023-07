Pnrr: Meloni, basta allarmismi, lavoriamo senza tensioni con la Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario porre fine agli allarmismi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, uno strumento che viene strumentalizzato per attaccare il governo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al "Corriere della Sera". “Noi siamo impegnati per rispondere alle ultime richieste di chiarimenti da parte della Commissione e ricordo che lavoriamo su un piano scritto da altri", ha detto Meloni. Vuol dire che i governi che hanno preceduto quello attualmente in carica potevano lavorare meglio: "Senza polemica, non posso fare a meno di notare che se il lavoro certosino che stiamo facendo adesso, senza alcuna tensione con la Commissione, fosse stato fatto a monte quando i progetti sono stati presentati, avremmo potuto risparmiare molto tempo. Poco male, siamo comunque vicinissimi all'obiettivo. E stiamo lavorando senza sosta alla rimodulazione del Piano e alla presentazione del Repower EU, per spendere tutte le risorse privilegiando progetti strategici". (Res)