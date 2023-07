Auto: Tesla, consegne in aumento dell'83 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consegne globali del costruttore di auto elettriche Tesla sono aumentate dell'83 per cento nel secondo trimestre 2023, grazie a una sensibile riduzione dei prezzi di listino e agli sconti offerti dall'azienda per mantenere la propria posizione nel mercato sempre più competitivo dell'elettromobilità. L'azienda guidata da Elon Musk ha riferito ieri di aver consegnato 466 mila vetture a livello mondiale tra aprile e giugno scorsi, un record di vendite trimestrale per l'azienda. Il dato, superiore alle attese, darà forza alla linea sostenuta da Musk, che punta sulla crescita a lungo termine a spese della profittabilità. (Was)