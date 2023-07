Russia: "Wall Street Journal", Putin avvia l'acquisizione aziendale del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è impegnato a gestire "una delle acquisizioni aziendali più complesse della storia" dopo la recente rivolta del gruppo paramilitare Wagner di Evgenji Prigozhin. Lo scrive il "Wall Street Journal", che dedica un articolo alla febbrile attività in corso dopo i drammatici eventi verificatisi in Russia alla fine del mese scorso: secondo il quotidiano, all'interno del quartier generale del gruppo Wagner a San Pietroburgo, "agenti del Servizio federale di sicurezza (Fsb) passano a setaccio gli uffici alla ricerca di prove a carico di Prigozhin", mentre contractor militari sostenuti dal Cremlino hanno lanciato campagne di reclutamento tese a ingaggiare "alcuni dei circa 30mila mercenari, hacker e contabili" della Wagner. Computer e server sono stati sequestrati anche dalle sedi del Patriot Media Group, il gruppo mediatico di Prigozhin che includeva anche la Internet Research Agency, l'organizzazione che aveva veicolato la campagna d'influenza sui social media durante le elezioni presidenziali Usa del 2016. Secondo il quotidiano statunitense, "il mondo non assiste al tentativo di un governo di divorare un impero aziendale paragonabile a Wagner da quando la corona britannica iniziò a liquidare la Compagnia delle Indie Orientali nel 1858 e ad assumere il governo diretto delle sue remote colonie". (segue) (Was)