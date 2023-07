Russia: "Wall Street Journal", Putin avvia l'acquisizione aziendale del gruppo Wagner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Wall Street Journal" afferma che prima di perdere i favori del Cremlino, Prigozhin aveva edificato "una delle strutture societarie più complesse e opache del mondo", che include centinaia di aziende in Russia e in altre giurisdizioni con alle dipendenze "migliaia di impiegati, mercenari, cuochi, geologi minerari e troll dei social media", spesso pagati in contanti. Molti degli accordi siglati dalle aziende del gruppo Wagner con diversi governi africani "erano informali, dipendenti da contrabbando e da trasferimenti illegali e personalmente negoziati da Prigozhin in persona, secondo funzionari occidentali, arabi e africani" citati dal quotidiano. Lo scorso maggio - scrive a titolo esemplificativo il quotidiano - Prigozhin ha rimpiazzato il capo del consiglio di supervisione del Patriot Media Group, Abbas Juma; quest'ultimo ha confermato che quel ruolo gli era stato conferito, ma ha sostenuto di non averlo richiesto e di non sapere il perché: "(Prigozhin) è una persona molto furba e prudente, non fa mai nulla senza un motivo", ha dichiarato Juma al "Wall Street Journal". Secondo il quotidiano, il tentativo di Putin di assumere le redini del gruppo Wagner sarà "una verifica del controllo che ancora mantiene sul sistema autocratico che ha costruito e usato per governare la Russia per 23 anni". (Was)