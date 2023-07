Giappone: operatori ferroviari preparano lancio di treni ad alta velocità senza conducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Central Japan Railway Co. ed East Japan Railway Co., due dei grandi operatori regionali della rete ferroviaria del Giappone, puntano a commercializzare l'impiego di treni ad alta velocità Shinkansen a guida automatica sulle linee Tokaido e Joetsu a partire dal 2028. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui la fase di collaudi già in corso evidenza come le due compagnie attribuiscano alla guida ferroviaria autonoma obiettivi differenti: Per Jr Central l'automazione dovrebbe svolgere una funzione integrativa: la sfida principale è di mantenere margini di 15 secondi negli orari di partenza, transito e arrivo, migliorare il confort dei passeggeri e conseguire risparmi energetici. Il sistema semi-automatico sviluppato dalla compagnia include una caratteristica avanzata che consente al treno di mantenere velocità superiori prima di raggiungere i tratti di decelerazione sulla base di valutazioni delle condizioni dell'intera linea, per compensare eventuali rallentamenti causati da condizioni meteorologiche avverse o altre circostanze straordinarie. Per il momento, Jr Central punta a un livello di automazione di Grado 2. Jr East punta invece a un livello di automazione superiore, che consenta ai treni di viaggiare senza la presenza fisica di personale qualificato alla guida. Jr East punta inoltre ad estendere l'impiego della tecnologia alla linea Hokuriku, che attraversa il Giappone centrale lungo la costa del Mar del Giappone. (Git)