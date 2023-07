Asia: produzione industriale in calo, pesa la debolezza della domanda cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività degli stabilimenti industriali della regione asiatica ha segnato una battuta d'arresto nel mese di giugno, secondo gli ultimi indici dei direttori agli acquisti pubblicati dalle maggiori economie regionali. Sull'attività manifatturiera asiatica pesa la debolezza della domanda dalla Cina e dalle altre economie avanzate. L'indice cinese dei direttori agli acquisti Caixin si è attestato a giugno a 50,5: poco sopra la soglia di 50 punti, che indica una fase di espansione. In Giappone, invece, il medesimo indice si è fermato il mese scorso a 49,8 punti, mentre la Corea ha registrato un risultato ancora peggiore: 47, punti, a causa della debole domanda in Asia ed Europa. L'attività degli stabilimenti manifatturieri è calata anche a Taiwan, in Vietnam e in Malesia. Secondo Toru Nishihama, capo economista per i mercati emergenti società giapponese Dai-ichi Life Research Institute, "il peggio potrà essere passato per le fabbriche asiatiche, ma l'attività pecca di slancio a causa delle minori prospettive di una forte ripresa dell'economia cinese". (Git)