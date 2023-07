Libano-Israele: Forze di difesa israeliane oltrepassano Linea blu durante operazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno oltrepassato, ieri, la Linea blu che separa i territori di Israele e Libano, “per la distanza di un metro, durante un’operazione di pulizia del perimetro della recinzione al confine tra i due Paesi, tra la città di Hula e l’insediamento di Al Manara”. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, le Idf, nel “pulire” la recinzione lungo la Linea blu (il confine stabilito dall’Onu nel 2000 al fine di controllare l’effettivo ritiro delle Idf dopo la fine della guerra tra i due Paesi, in attesa di una soluzione delle dispute territoriali), hanno sradicato diversi alberi situati all’interno del territorio del Libano. All’operazione, ha cercato di opporsi un gruppo di civili libanesi, contro i quali le Idf “hanno sparato un proiettile e una granata assordante, senza causare vittime o feriti. Nell’area era dispiegato un contingente delle Forze armate del Libano, che, secondo “Nna”, “ha assistito a uno stato di tensione”. Secondo il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, la Forza di interposizione in Libano delle Nazioni unite (Unifil) ha definito la situazione “calma”, esortando “tutti a evitare qualsiasi azione che possa esacerbare le tensioni lungo la Linea blu”. Quanto alla violazione di tale linea, l’Unifil ha dichiarato che è in corso una “raccolta di informazioni” sulle notizie circolate a riguardo. Da parte loro, le Idf, secondo l’emittente israeliana “I 24 News”, hanno spiegato di aver “risposto con misure adeguate per disperdere i manifestanti, poiché alcuni sospetti lanciavano pietre contro i bulldozer”. (Lib)