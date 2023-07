Corea del Sud: rinnovabili, amministrazione ex presidente Moon accusata di uso illegale di fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'ex presidente della Corea del Sud Moon Jae-in avrebbe destinato illegalmente 582.400 miliardi di won (442,2 milioni di dollari) a progetti riguardanti le energie rinnovabili, inclusi progetti di installazione di pannelli fotovoltaici. Lo ha denunciato oggi Park Ku-yeon, vicedirettore dell'Ufficio per il coordinamento delle politiche di governo alle dipendenze del primo ministro coreano. L'Ufficio ha annunciato di aver riscontrato ben 5.359 irregolarità nell'impiego dei fondi per l'energia rinnovabile da parte del precedente esecutivo tra il 2019 e il 2021. L'Ufficio di coordinamento ha istituito una task force per indagare accuse di corruzione mosse al precedente governo nell'impiego dei fondi destinati alla promozione delle energie rinnovabili, una delle principali voci dell'agenda di governo dell'ex presidente Moon. La vasta indagine amplia una prima serie di verifiche annunciate lo scorso settembre e limitate a una singola regione, che aveva portato all'individuazione di 2.267 presunti casi di gestione illegale dei fondi in 12 amministrazioni locali, per un importo complessivo di 261,6 miliardi di won. (Git)