Iran-Libano: firmato protocollo d’intesa per cooperazione su formazione e lavoro

- Il ministro del Lavoro uscente del Libano, Mustafa Bayram, accompagnato da una delegazione di rappresentanti del suo dicastero, ha incontrato l’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Sayyed Solat Mortazavi, con il quale ha firmato un protocollo di intesa per la cooperazione tra i due Paesi nel settore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”. “Siamo giunti a un accordo su diverse questioni di interesse comune in vari campi (del settore del lavoro e della formazione), soprattutto sul sistema dei controlli e sulla formazione degli ispettori, sulle relazioni tra lavoratori e datori di lavoro, sull’istruzione, sullo scambio di servizi tecnici e sul lavoro qualificato”, ha spiegato Bayram. Durante l’incontro, al quale hanno preso parte le delegazioni dei ministeri del Lavoro dei due Paesi, Bayram e Mortazavi hanno espresso il comune auspicio di “beneficiare dalle diverse esperienze dei due Paesi in tutti gli ambiti, in particolare in quello petrolifero, nell’imprenditorialità e nella creazione di posti di lavoro. (Lib)