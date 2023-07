Business news: Brasile, prezzi alla produzione registrano deflazione del 3,07 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria (Ipp) in Brasile, che misura la variazione dei valori dei prodotti industrializzati in uscita dalle fabbriche, ha registrato a maggio 2023 una deflazione mensile del 3,07 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del quarto calo mensile consecutivo. A maggio del 2022 l'Ipp segnò un aumento dell'1,81 per cento. Ad aprile 2023 l'indice registrava una flessione dello 0,35 per cento. Nei primi cinque mesi dell'anno i prezzi alla produzione registrano un calo del 4,04 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a maggio il tasso registra una contrazione del 9,20 per cento. L'indice dei prezzi alla produzione dell'industria aveva chiuso il 2022 in aumento del 3,13 per cento e il 2021 con un aumento del 28,39 per cento, record delle serie storiche iniziate nel 2014. (Res)